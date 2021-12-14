Первая в Алтуфьевском районе Москвы стартовая площадка вошла в программу реновации

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин включил в программу реновации первую стартовую площадку в Алтуфьевском районе. Всего в программу входят 534 площадки, сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Перечень стартовых площадок - кварталов (территорий), на которых планируется построить дома для переселения по программе реновации, - увеличился на один адрес. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Новая площадка мощностью 72,9 тыс. кв. м, расположенная по адресу: Алтуфьевское шоссе, вл.51, 53, станет первой площадкой в Алтуфьевском районе Москвы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство стартовых домов на этой площадке позволит расселить 15 старых домов с 1 043 квартирами и предоставить комфортное жилье 2,7 тыс. москвичей. Всего для строительства новых домов по программе реновации подобраны уже 534 стартовые площадки общей мощностью 8,5 млн. кв. м.

В программу реновации жилищного фонда в городе Москве включены 5 175 многоквартирных домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн. кв. м, в которых проживает порядка 1 млн. жителей. Построено 168 новых жилых домов общей площадью 2,1 млн. кв. м, ведется проектирование и строительство 300 домов общей площадью 5,4 млн. кв. м.

Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года. В настоящее время идет либо закончено переселение жителей 388 домов в 137 домов-новостроек. Всего переселяется 61,7 тыс. жителей, из них в новые квартиры уже переехали свыше 47 тыс. человек.