Около 3 млн кв. м жилья планируется построить на землях ДОМ.РФ в регионах Сибири

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Новые проекты строительства около 3 млн кв. м жилья планируется запустить на федеральных землях, вовлеченных в оборот ДОМ.РФ, в регионах Сибирского федерального округа (СФО). Об этом сообщил управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов в ходе онлайн-конференции "Развитие жилищного строительства в СФО".

"На федеральных землях, вовлеченных в оборот ДОМ.РФ, в регионах Сибирского федерального округа планируется запустить новые проекты строительства около 3 млн кв. м жилья", - сказал Азизов.

В частности, в Томской области реализуют проект комплексного развития территорий (КРТ) на участке 3 га с градостроительным потенциалом 83,3 тыс. кв. м. Кроме того, правкомиссия рассматривает два пилотных проекта в Алтайском крае и Иркутской области с общей площадью участков 933,6 га и градостроительным потенциалом около 1,98 млн кв. м. Также в Барнауле кроме жилой застройки на 1,95 млн кв. м на двух участках площадью 917 га планируется построить школы и детские сады, в Иркутской области - индивидуальное жилье. ДОМ.РФ планирует внести на рассмотрение правкомиссии еще два проекта КРТ в Иркутске и Красноярске общей площадью участков 11 га и потенциалом около 189 тыс. кв. м.

В Омской области на участке в 15,97 га с градостроительным потенциалом в 34,5 тыс. кв. м планируется жилая застройка по проведенному аукциону "за долю". Такие аукционы готовятся в Иркутской области и Красноярском крае для территорий общей площадью 107,6 га с потенциалом более 671 тыс. кв. м под проекты мало- и среднеэтажной жилой застройки.

"Механизмы ДОМ.РФ дают возможность ускорить появление в регионах России новых микрорайонов, перезагрузить и раскрыть потенциал территорий, являющихся мощным ресурсом социального и экономического развития. В проекты также закладывается применение стандартов ДОМ.РФ, предназначенных для создания комфортной и благоустроенной среды проживания", - добавил Азизов.

С 2008 года ДОМ.РФ по поручению президента России выявляет, вовлекает в оборот и проводит градостроительную подготовку неиспользуемых федеральных земель для застройки.