Число сделок на первичном рынке недвижимости Москвы в ноябре выросло на 7%

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Более 13 тыс. сделок на первичном рынке жилой и нежилой недвижимости зарегистрировано в Москве в ноябре, что на 7% больше, чем годом ранее, сообщила в среду пресс-служба столичного управления Росреестра.

"Управлением Росреестра по Москве в ноябре 2021 года зарегистрировано 13 254 договора долевого участия в строительстве (ДДУ) на рынке жилой и нежилой недвижимости. В годовом выражении данный показатель увеличился на 7% (12 346)", - говорится в сообщении.

Однако по отношению к октябрю 2021 года общее число ДДУ снизилось на 8%. На результатах сказались праздничные дни несмотря на то, что в ноябре во время действия ограничительных мер управление Росреестра по Москве продолжало прием документов в онлайн-формате, отметил руководитель ведомства Игорь Майданов.

Всего с января по ноябрь зарегистрировано 128,2 тыс. договоров участия в долевом строительстве, что на 33% больше, чем годом ранее. Кроме того, данный показатель на 15% превышает итог всего прошлого года. "Пока это наивысший объем сделок на первичном рынке Москвы за все годы", - приводятся в сообщении слова Майданова.

На первичном рынке жилья в январе - ноябре зарегистрировано 88 тыс. сделок - на 22% больше по сравнению с прошлогодним аналогичным значением. В нежилом секторе с начала года зарегистрировано 40,2 тыс. договоров долевого участия, что на 67% превышает результат за 11 месяцев 2020 года.