Совфед одобрил закон, упорядочивающий гражданские права на объекты недвижимости

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, дополняющий Гражданский кодекс РФ новыми главами - "Недвижимые вещи" и "О праве собственности на недвижимость".

К недвижимым вещам закон относит земельные участки, здания и сооружения, единые недвижимые комплексы, помещения, машино-места, линейные объекты. Согласно документу земельным участком признается часть поверхности земли, границы которой определены в установленном порядке, а помещением - обособленная часть здания или сооружения (жилого или нежилого), подходящая для использования в соответствующих целях. В результате раздела недвижимой вещи, объединения смежных недвижимых вещей либо в результате реконструкции здания, сооружения появится возможность выделить в качестве отдельных объектов недвижимости помещения или машино-места. В одном здании может быть образовано не менее двух помещений или машино-мест. При этом их регистрация в объектах незавершенного строительства не допускается.

Право собственности на созданные здание, сооружение, объект незавершенного строительства, помещение, машино-место возникает у собственника земельного участка, на котором расположены указанные объекты, либо у лица, которому находящийся в государственной или муниципальной собственности земельный участок предоставлен для строительства. Это позволит исключить ситуации, когда граждане регистрируют право собственности на небольшие объекты как на сооружения, пытаясь таким образом получить права на чужой участок. Кроме того, налоговые органы не смогут относить к недвижимому имуществу тяжелое промышленное оборудование.

В Гражданском кодексе прописывается, что доля собственника помещения, машино-места в праве собственности на общее имущество, а также количество голосов собственника пропорциональны доле общей площади этих помещений. Если иное не установлено законом, то общее имущество, пригодное для самостоятельного использования, может быть предоставлено в пользование третьим лицам по решению, принятому 2/3 голосов при условии, что это не нарушит охраняемые законом интересы собственников иных помещений, машино-мест в этом здании.

Нарушение прав соседей

Законом также вводится правило о том, что при систематических нарушениях собственником помещения прав соседей или совершении действий, влекущих разрушение такого помещения, уполномоченный орган предупреждает его о необходимости устранить их. В противном случае помещение по суду может быть продано на торгах с соответствующей выплатой его стоимости собственнику. Еще одна важная новелла заключается в том, что собственники помещений, машино-мест получат права в отношении земельного участка, где расположено здание с их помещением.

Как отметил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, этот вопрос оставался открытым с 2008 года. "Мы вот так вот по частям движемся, принимаем Гражданский кодекс. Здесь мы сформулировали нормы, которые оказались недостаточно четко прописаны, исходя их судебной практики", - сказал сенатор, напомнив, что эта инициатива вносилась президентом РФ.

Закон, за исключением отдельных его положений, должен вступить в силу с 1 марта 2023 года.