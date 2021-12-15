Матвиенко поручила изучить ситуацию с защитой персональных данных в реестре недвижимости

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду на заседании палаты поручила сенаторам совместно с Росреестром проанализировать ситуацию с защитой персональных данных в реестре недвижимости и подготовить при необходимости изменения в законодательство.

Данную тему поднял на заседании зампред комитета Совфеда по экономической политике Мурат Хапсироков, который обратился к главе Росреестра Олегу Скуфинскому. По словам сенатора, сейчас фактически любой человек с помощью выписки из ЕГРН может получить сведения об имуществе другого лица, что "создает реальные угрозы по утечке персональных данных".

"Я бы поддержала, тема очень острая, граждане наши не защищены. Мы приветствуем продвижение всех электронных, цифровых платформ, удобных для граждан услуг и сервисов, но при этом мы не должны забывать о своей ответственности, что люди должны быть защищены и не открыты для мошенников", - сказала Матвиенко.

Она поручила комитетам по конституционному законодательству и госстроительству, по бюджету и финансовым рынкам, а также по экономической политике проанализировать данную ситуацию и подготовить при необходимости изменения в действующее законодательство, чтобы "закрыть утечку персональных данных". "На любом рынке можно сейчас купить любую информацию, а потом придут мошенники и перепишут на себя незаконно чей-то дом или еще что-то", - подчеркнула спикер Совфеда.