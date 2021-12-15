Девелопер "Инград" реализует новый проект ИЖС в Подмосковье в 2022 году

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Девелопер "Инград" в 2022 году реализует проект индивидуального жилищного строительства в Подмосковье в 25 км от МКАД по Дмитровскому шоссе. Об этом в среду заявил вице-президент, коммерческий директор компании Михаил Бузулуцкий.

"Земельный банк предприятия огромен, у нас есть проект, который мы реализуем в будущем году. Это проект вблизи деревни Хлябово. Площадь там большая, это проект-миллионник", - сказал Бузулуцкий, выступая на конференции "Итоги года с REPA 2021".

Как уточнили в пресс-службе, поселок вблизи Хлябово прошел этап проектирования, началось строительство инженерной инфраструктуры и первых домов. Площадь поселка составляет 30 га, площадь благоустройства - 3 га, общий объем застройки - 42 тыс. кв. м. Всего в поселке предусмотрено 250 участков, по 6-13 соток. Дома будут двухэтажными площадью от 100 до 250 кв. м с отделкой White Box или "под ключ".

Также в пресс-службе добавили, что в 2022 году девелопер займется расширением комплекса "Экодолье Шолохово". Там планируется строительство школы, двух дополнительных детских садов и торгового комплекса. Сейчас в поселке уже живут 500 семей, подведены все инженерные коммуникации.