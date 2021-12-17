{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Реновация

Почти 150 аварийных домов расселят в Подмосковье во время первого этапа реновации

По словам замминистра жилищной политики Московской области Ольги Иванниковой, на территории области находится около 10% аварийного жилья от общего объема жилого фонда региона

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Первый этап реализации программы реновации в Подмосковье позволит расселить жителей, которые проживают в 149 аварийных домах. Об этом сообщила в пятницу заместитель министра жилищной политики Московской области Ольга Иванникова.

"В этом году нам удалось запустить программу комплексного развития территорий в шести муниципалитетах - это Мытищи, Раменский, Балашиха, Королев, Пушкино и Фрязино. <…> Мы запустили восемь проектов. <…> Это 1,5 млн нового жилья, в рамках которых мы расселим 149 ветхих и аварийных домов площадью 140 тыс. [кв. м]", - сказала Иванникова на форуме проектировщиков Московской области.

Она добавила, что на территории Московской области находится около 10% аварийного жилья от общего объема жилого фонда региона.

Теги
Реновация
Дума продлила льготы на аренду земли компаниям, достраивающим дома обманутых дольщиков
Льготы будут действовать до 1 января 2024 года
Читать полностью