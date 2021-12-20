Новым замглавы Минстроя стал Алексей Ересько

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил директора департамента развития инфраструктуры Минтранспорта РФ Алексея Ересько заместителем министра строительства и ЖКХ. Распоряжение в понедельник опубликовано на портале правовой информации.

"Назначить Ересько Алексея Васильевича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", - говорится в документе.

Как сообщила пресс-служба Минстроя, Ересько будет отвечать за вопросы мониторинга и анализа системы ЖКХ, капитального ремонта, ликвидации аварийного жилого фонда и формирования комфортной городской среды.

Ересько родился в 1973 году в Димитрове Украинской ССР. В 2005-2008 годах работал в управляющих компаниях Москвы, отвечая за эксплуатацию многоквартирных домов. С 2008 по 2012 год занимал разные должности в подведомственных учреждениях комплекса городского хозяйства Москвы, выполняющих капитальный ремонт жилых домов.

В 2013-2021 годах работал на различных должностях от главного специалиста до заместителя руководителя департамента капитального ремонта Москвы. С февраля 2021 года был директором департамента развития инфраструктуры Министерства транспорта РФ.

Ранее за вопросы ЖКХ в Минстрое России в должности заместителя министра отвечал Максим Егоров, который в октябре был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области.