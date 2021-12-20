Доля жилья по счетам эскроу в Тюменской области достигла 85%

ТЮМЕНЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Доля строящихся многоквартирных домов по счетам эскроу в Тюменской области достигла 85%. Об этом журналистам сообщили в понедельник в информационном центре правительства Тюменской области.

"238 многоквартирных домов строятся в Тюменской области с привлечением денежных средств дольщиков, 85% из них возводят с использованием эскроу счетов, 15% - по старым правилам. Всего в регионе 63 застройщика реализуют с привлечением средств дольщиков 187 проектов жилищного строительства площадью 2 млн 355 тыс. квадратных метров. В 167 проектах (206 домов) получено проектное банковское финансирование", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Главного управления строительства по Тюменской области, с 1 июля 2019 года все новые проекты многоквартирного жилищного строительства в РФ осуществляют по новой схеме: деньги дольщиков застройщики привлекают не напрямую, а на банковские спецсчета - эскроу. Получить эти средства девелопер имеет возможность только после сдачи дома, а в случае его банкротства деньги полностью возвращают гражданам, что исключает возможность появления новых обманутых дольщиков.