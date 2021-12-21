МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Доля выданных в Москве семейных ипотечных кредитов от общего объема кредитования составила 22%, столица лидирует среди регионов России по этому показателю. Об этом сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития города.

"Москва лидирует среди регионов России по объемам выдачи семейной ипотеки. В январе - октябре 2021 года в столице по программе "Семейная ипотека" было выдано 6 154 кредита на общую сумму 41,5 млрд рублей - это 10,7% всех выданных по программе кредитов и 22% от общего объема кредитования", - сказали в пресс-службе.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, программа "Семейная ипотека" пользуется популярностью у москвичей. С 1 июля этого года право на участие в ней получили семьи, в которых с 2018 года родился первый ребенок, и это сделало ее еще более популярной среди молодых семей. Кроме того, с 1 июля изменились правила выдачи льготных ипотечных кредитов - максимальный размер кредита был снижен до 3 млн рублей, в то время как по семейной ипотеке он по-прежнему составляет 12 млн рублей, и это тоже стало одной из причин увеличения спроса на кредиты по программе "Семейная ипотека".

Снижение ставки

Около 3,47 тыс. кредитов было выдано семьям с двумя детьми, 1,29 тыс. кредитов - семьям с тремя детьми, более 1 тыс. кредитов - семьям с одним ребенком. С начала года в Москве с использованием семейной ипотеки заемщики приобрели около 370 тыс. квадратных метров жилья общей стоимостью 68,95 млрд рублей. Средневзвешенная ставка по семейной ипотеке в Москве в январе - октябре 2021 года составила 4,72% - это более чем на 1 процентный пункт ниже, чем в начале реализации программы.

"Программа "Семейная ипотека" стартовала в 2018 году, и мы постоянно фиксируем снижение средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам. Так, в январе - октябре 2021 года средневзвешеная ставка по семейной ипотеке снизилась на 1,03 процентного пункта по сравнению с первым годом реализации программы и составила 4,72%. И если в январе - октябре 2018 года средняя ставка по семейной ипотеке в Москве превышала среднероссийский уровень, то в настоящее время она на 0,03 процентного пункта ниже, чем в среднем по стране. Важно отметить, что в Москве темп снижения средневзвешенной ставки опережает среднероссийский темп - за аналогичный период ставка по семейной ипотеке в среднем по России снизилась только на 0,98 процентного пункта", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

С начала реализации программы "Семейная ипотека" в 2018 году в Москве было выдано 21 162 кредита на общую сумму 130,14 млрд рублей. В рамках программы семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года, могут взять ипотечный кредит по льготной ставке до 6%, максимальная сумма ипотеки в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей, в остальных регионах - 6 млн рублей. С 1 июля 2021 года программу распространили на семьи, в которых с начала срока действия программы родился первый ребенок.