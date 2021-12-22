Власти Орловской области предоставят жилищные сертификаты для детей-сирот

ТАСС, 22 декабря. Депутаты Орловского областного совета народных депутатов на заседании в среду приняли законопроект, предусматривающий дополнительную поддержку для детей-сирот региона в виде сертификатов на покупку жилья, сообщила пресс-служба правительства области.

"В Орловской области дети-сироты смогут получить жилье по сертификатам. Соответствующий законопроект был рассмотрен и принят единогласно сегодня на пятом заседании Орловского областного совета народных депутатов", - говорится в сообщении.

Единовременную денежную выплату на покупку жилья за счет средств регионального бюджета на основании жилищного сертификата смогут получить сироты в возрасте от 23 лет. Кроме того, среди условий для получения жилищного сертификата - отсутствие непогашенной судимости, психического заболевания, алкогольной и наркозависимостей, наличие постоянной работы (обучение в образовательном учреждении).

Всего в 2022 году на покупку жилья для детей-сирот в бюджете Орловской области предусмотрено 333 млн рублей, еще 137 млн рублей власти региона рассчитывают получить из федерального бюджета. В 2020 году в очереди на получение жилья в Орловской области числилось более 1,2 тыс. детей-сирот.