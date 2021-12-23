Новые квартиры получили более 150 семей из аварийных домов в Кимовске Тульской области

ТУЛА, 23 декабря. /ТАСС/. Более 150 семей в четверг получили ключи от новых квартир в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда "Жилье и городская среды" в городе Кимовск Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"23 декабря в Кимовском районе состоялось вручение ключей от новых квартир жителям, проживающим в аварийных домах. Новоселами второго девятиэтажного дома на улице Драгушиной стали 152 семьи", - говорится в сообщении.

В Кимовском районе находились шахты Подмосковного угольного бассейна, которым ранее принадлежали многие дома, возведенные для шахтеров в 1950-е годы. До января 2017 года были признаны аварийными дома общей площадью 16,2 тыс. кв. м. Это составляет почти 16% от 101,6 тыс. кв. м непригодного жилья, которое должны расселить в Тульской области до конца 2023 года. На данный момент в Кимовском районе расселено уже 14,3 тыс. кв. м ветхого жилья.

По данным пресс-службы, в Тульской области на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда нацпроекта "Жилье и городская среда" выделено 4,8 млрд рублей. В ней принимают участие 13 муниципальных образований, до конца 2023 года в новые квартиры переедут около 5,1 тыс. человек. "Кроме того, в регионе реализуются мероприятия по расселению аварийного фонда, не вошедшего в вышеуказанную программу и находящегося в критичном состоянии. Начиная с 2019 года на эти цели из областного бюджета выделено примерно 900 млн рублей, что позволит расселить более 20 тыс. кв. м аварийного жилья", - добавили в пресс-службе.

Нацпроект "Жилье и городская среда" предполагает увеличение доступности собственного жилья благодаря развитию ипотеки и наращиванию объемов строительства. Людей за счет государства переселяют из аварийных домов, в городах и исторических поселениях благоустраивают общественные пространства.