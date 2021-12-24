Совфед одобрил закон о трансформации договоров аренды в концессионные соглашения

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, предусматривающий возможность трансформации договоров аренды в концессионные соглашения в сфере ЖКХ с целью привлечения дополнительных инвестиций для обновления коммунальной инфраструктуры.

Закон определяет особенности заключения концессионных соглашений без проведения конкурса, объектами которых является имущество, переданное собственником арендатору в соответствии с договором или договорами аренды. Речь, в частности, идет об объектах теплоснабжения, централизованных системах горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, а также об отдельных объектах таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Срок действия заключаемого концессионного соглашения определяется с учетом срока окупаемости инвестиций концессионера и не может превышать 49 лет.

"Проектируемая модель правого регулирования направлена на стимулирование организаций к заключению концессионных соглашений в порядке трансформации в целях обеспечения привлечения инвестиционного ресурса в отрасли тепло-, водоснабжения и водоотведения, что в свою очередь будет способствовать проведению мероприятий по обновлению коммунальной инфраструктуры, учитывая высокую степень ее износа на сегодняшний день", - говорится в пояснительной записке.

Обязательным условием трансформации договоров аренды в концессионные соглашения является увеличение инвестиционных обязательств концессионера - человека, который по договору обязуется за свой счет реконструировать имущество. Речь идет о принятии концессионером инвестиционных обязательств на период, равный сроку действия заключаемого соглашения. При этом размер инвестиционных обязательств должен не менее чем в полтора раза превышать размер таких обязательств для арендатора, а при их отсутствии - размер арендной платы за весь период действия договора аренды либо восстановительную стоимость объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения. Закон также предусматривает формулу расчета минимального размера инвестиционных обязательств концессионера.

Уведомление о заключении концессионного соглашения в порядке трансформации должно быть направлено в уполномоченный орган до 1 января 2022 года, а объем инвестиционных обязательств концессионера при заключении такого соглашения определяется губернатором субъекта РФ, в границах территории которого находится имущество, передаваемое концессионеру по концессионному соглашению.