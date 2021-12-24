Депутаты и сенаторы войдут в попечительский совет Фонда развития территорий

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Представители Федерального собрания войдут в попечительский совет Фонда развития территорий. Об этом сообщила статс-секретарь - заместитель министра строительства и ЖКХ России Светлана Иванова на заседании Совета Федерации в пятницу.

Фонд развития территорий планируется создать в форме публично-правовой компании после слияния Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ. Госдума 16 декабря приняла соответствующий законопроект в третьем, окончательном, чтении.

"У нас уже предусмотрено создание попечительского совета фонда в качестве контрольно-надзорного органа, в состав которого в обязательном порядке будут включены представители Федерального собрания - как Совета Федерации, так и Государственной думы. Приступим к формированию других органов управления после принятия закона и рассмотрим, в том числе, предложения Совета Федерации по этому вопросу", - сказала она.

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон об объединении Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ для создания публично-правовой компании "Фонд развития территорий". К целям деятельности фонда относятся создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, содействие модернизации ЖКХ, формированию эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрению ресурсосберегающих технологий. Также фонд будет обеспечивать сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, содействовать реализации государственной жилищной политики, направленной на повышение гарантий защиты прав и законных интересов граждан - участников строительства, в том числе участников долевого строительства, членов жилищно-строительных кооперативов. Фонд сможет осуществлять комплексное развитие территорий на основании решений правительства, выполнять одновременно функции застройщика и технического заказчика, проводить строительный контроль.