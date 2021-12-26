Хуснуллин заявил, что проблему обманутых дольщиков в 2023 году решат на 95%

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Проблему обманутых дольщиков в России в 2023 году планируется решить на 95%, полностью - в 2024 году. Об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица".

"К 2024 году полностью закроем. К 2023 году планируем решить процентов на 95. <…> Пока идем по графику. За ближайшие два года должны все сделать, на 2024 год останутся хвосты", - сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос, будет ли проблема обманутых дольщиков когда-нибудь решена.

Вице-премьер добавил, что проблема даже не финансовая, так как есть много юридических нюансов. "Немало людей, которые называют себя дольщиками, а де-факто таковыми не являются. Они попали, скажем так, на мошенников. Жулик собрал деньги, хотя не получил разрешения на строительство. Тупо кинул клиентов. Строго говоря, это не дольщики, а пострадавшие граждане. Но мы и таким пытаемся помочь, ищем с регионами возможности", - отметил он.

В едином реестре проблемных объектов числятся 2,6 тыс. долгостроев в 72 регионах России. Ранее в интервью ТАСС гендиректор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константин Тимофеев сообщал, что в стране насчитывается около 150 тыс. обманутых дольщиков.