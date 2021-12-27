В Москве утвердили предмет охраны дома Морозова и особняка Рябушинского

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы утвердили перечень элементов дома Арсения Морозова и особняка Степана Рябушинского, представляющих архитектурную и культурную ценность. Для каждого объекта был составлен документ - предмет охраны, который регламентирует процесс реставрации в соответствии с историческим обликом зданий, сообщается в понедельник на информационном портале мэра Москвы.

"Оба памятника архитектуры уникальны, важно сохранить их облик. Для этого специалистами и утвержден предмет охраны. Документ призван оберегать историческое убранство интерьера и фасадов. Теперь вести реставрацию можно только в строгом соответствии с ним", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Архитектурная и культурная ценность дома Морозова

В предмет охраны особняка Морозова вошла объемная композиция с башнями, эркером, гранеными ризалитами, скошенным и закругленным углами, выступами, открытыми площадками-террасами. Уникальными признаны крыши здания и световой фонарь, каминные трубы с дымниками-бельведерами, металлические и гранитные лестницы.

"Здание стилизовано под испанский замок в неомавританском духе. Построить такой дом фабрикант Арсений Морозов захотел после своего путешествия по Испании и Португалии. Современники приняли новый особняк неоднозначно. Он был слишком вычурным и экзотическим для Москвы. Теперь же это признанный памятник, одна из архитектурных жемчужин столицы. Дом Арсения Морозова имеет статус объекта культурного наследия и охраняется государством", - цитируются на портале слова главы департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

Отдельно утвержден предмет охраны для исторической ограды дома. В него вошли гранитный цоколь, гранитные столбы по краям ограды с шарами на пирамидальных подставках, металлические ажурные решетки, три пояса с растительным орнаментом и ракушками и другие элементы.

Особняк Морозова строили с 1895 по 1899 год по проекту архитектора Виктора Мазырина. Сейчас в здании располагается Дом приемов Правительства Российской Федерации. Там проводят встречи правительственных делегаций, дипломатические переговоры, конференции международных организаций.

Предмет охраны особняка Рябушинского

В предмет охраны особняка Рябушинского вошли композиция и планировка здания, парадное крыльцо и крыльцо-терраса, все лестницы и балконы, крыши, световой фонарь на парадной лестнице и зенитный фонарь в помещении сводчатой молельни. В здании собраны торшеры, светильники, настенные бра конца XIX - начала XX века. Сохранилась мебель конца XIX века: встроенный шкаф, этажерка, зеркало в резной раме в курительной комнате, две мраморные скамьи в римском дворике-атриуме, сейф в проходе в кабинет. Кроме того, в документ включены оригинальные окна и двери, деревянные тамбуры, скобяные приборы, камины конца XIX века и старинные зеркала, парадная лестница-волна, росписи стен и купола домашней молельни, обои, ширма-витраж в вестибюле, мраморные подоконники, надоконные карнизы, паркет из ценных пород дерева, мозаичный пол в вестибюле и метлахская плитка.

"Особняк Рябушинского представляет собой классический образец модерна. Каждый его фасад отличает неповторимый облик. Экспертам понадобилось много времени, чтобы описать и учесть все ценные элементы, отвечающие за исторический облик здания. Среди них <...> мозаичный фриз с изображением орхидей <...>, живописное панно с хризантемами в гостиной и колонна красно-коричневого мрамора на галерее второго этажа с резной капителью с изображением цветов и саламандр", - отметил Емельянов.

Рябушинский держал в особняке реставрационную мастерскую икон. В 1917 году Рябушинским пришлось эмигрировать. Часть собрания икон передали в Третьяковскую галерею. С 1919 году здесь располагался Госиздат, с 1925 по 1931 год - Всесоюзное Общество культурных связей с заграницей. В 1931 году Иосиф Сталин предоставил особняк в распоряжение Максима Горького, а в 1965 году здесь открылся посвященный писателю музей, который можно посетить и сегодня.