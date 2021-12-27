Кабмин планирует переход застройщиков жилья к информационному моделированию с 2023 года

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Минстрой и Минцифры при участии ДОМ.РФ подготовят законодательные изменения по поэтапному переходу застройщиков жилья на обязательное использование технологий информационного моделирования (ТИМ), начиная с 2023 года. Об этом говорится в дорожной карте для внедрения технологий информационного моделирования в проектировании и строительстве, а также для использования энергоэффективных и экологичных материалов в данной сфере.

"Установлены случаи и сроки для поэтапного перехода застройщиков, осуществляющих деятельность в соответствии с федеральным законом "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", к обязательному использованию технологий информационного моделирования: на стадии проектно-изыскательских работ - с 1 января 2023 г.; на стадии строительно-монтажных работ - с 1 июля 2023 г.", - говорится в документе.

Минстрой, Минцифры и ДОМ.РФ должны подготовить соответствующий правительственный акт к марту 2022 года.

Согласно постановлению правительства РФ, 1 января 2022 года применение технологий информационного моделирования в России станет обязательным для строящихся за бюджетные средства объектов.

В основе информационного моделирования здания лежит проектирование объекта как единого целого. Изменение одного из параметров влечет автоматическое изменение связанных с ним параметров и объектов вплоть до чертежей, спецификаций и календарного графика. Использование ТИМ оптимизирует бизнес-процессы и снижает риски на всех этапах жизненного цикла зданий, способствует выработке оптимальных решений, выявлению ошибок на ранних стадиях проектирования, снижению затрат на строительство и эксплуатацию, сокращению сроков работ.

Умный дом и технологии ЗD-печати

Кроме того, Росстандарт, Минпромторг, Минстрой и Минцифры разработают национальный стандарт, который усовершенствует регулирование в строительстве для внедрения элементов "умного дома" на отечественном оборудовании. Документ должен быть подготовлен к июлю 2023 года.

Минстрой и Минэкономразвития подготовят два доклада в правительство РФ по внедрению аддитивных технологий (ЗD-печати) в строительстве. Во-первых, до октября 2022 года в кабмин должны поступить предложения по стандартизации подходов к проектированию зданий, возводящихся по аддитивным технологиям. Во-вторых, к ноябрю 2023 года в правительство должен поступить доклад о наиболее перспективных направлениях внедрения технологий ЗD-печати в строительстве.