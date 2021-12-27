Россияне назвали рост цен и поддержку семей главными событиями в жилищной сфере

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Рост цен на стройматериалы и жилье, а также поддержка семей с детьми, по мнению россиян, стали главными событиями 2021 года в жилищной сфере, следует из совместного опроса ДОМ.РФ и ВЦИОМ.

"Рост цен на стройматериалы среди ключевых тенденций на рынке жилья отметили 46% опрошенных. Это связано с тем, что необходимость в покупке стройматериалов возникает не только при строительстве, но и при ремонте на даче или в квартире", - говорится в сообщении ДОМ.РФ.

Вторым основным событием в жилищной сфере россияне признали продолжение реализации программы выплаты материнского капитала семьям с первенцем - такой ответ дали 44% респондентов. Несмотря на то, что программа была расширена на семьи с первым ребенком еще в 2020 году, как отмечается в исследовании, популярность данной меры остается очень высокой.

На третьем месте - программа семейной ипотеки (40% опрошенных), которая в 2021 году распространилась на семьи с первенцем и была продлена до 2024 года. Еще 38% россиян среди основных событий назвали появление ипотеки на индивидуальное жилищное строительство.

Пятое место между собой поделили рост цен на жилье и предложение президента о выплате жителям Дальневосточного федерального округа 1 млн рублей при рождении третьего или последующего ребенка на улучшение жилищных условий (по 37% респондентов). При этом, согласно опросу, 29% россиян репродуктивного возраста (женщины от 18 до 45 лет, мужчины от 18 до 50 лет) готовы поменять планы в отношении рождения детей, если мера поддержки будет реализована в их регионе.

Исследование проводилось среди 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет по всей территории России методом телефонного опроса.