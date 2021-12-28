Почти 280 детей-сирот в Брянской области получили квартиры в 2021 году

ТАСС, 28 декабря. Власти Брянской области в 2021 году приобрели жилье для 279 детей-сирот, что почти на 15% превышает показатели прошлого года. Большая часть из этого жилья приобретена в новостройках, сообщила во вторник пресс-служба облправительства.

"В этом году закуплено 270 квартир, из них более 70% - в новостройках. Кроме того, муниципальные образования из собственного жилищного фонда предоставили 9 квартир. По итогам 2021 года 279 детей-сирот обрели собственное жилье", - говорится в сообщении.

Церемония вручения ключей для 25 детей-сирот из того числа состоялась во вторник. Общее количество переданного детям-сиротам жилья увеличилось на 14% в сравнении с 2020 годом, когда было приобретено 244 квартиры. "За последние семь лет (с 2015 по 2021 год) из областного и федерального бюджетов было выделено 2,3 млрд рублей, из которых 1,7 млрд рублей - это средства областного бюджета. Приобретено 1 955 жилых помещений, из них 1 219 - на первичном рынке жилья", - отметили в пресс-службе.

По словам губернатора Александра Богомаза, для возведения домов в рамках программы обеспечения жильем детей-сирот в Брянскую область привлекаются строительные компании из других регионов РФ, а также Белоруссии. "У нас работает компания из нашей соседней, братской страны Белоруссии, которая на территории старого аэропорта построит 16-этажный современный дом, 25% которого будет отдано для детей-сирот", - приводит пресс-служба слова Богомаза.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Брянской области квартиры получат почти 10% от 1 999 детей-сирот, у которых на это возникло право.