Число ипотечных сделок в России за 11 месяцев увеличилось на 13%

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Количество ипотечных сделок, зарегистрированных в России в январе - ноябре 2021 года, увеличилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные следуют из статистики Росреестра, которая есть в распоряжении ТАСС.

"Общее количество ипотек, зарегистрированных Росреестром в период с января по ноябрь 2021 года, составило 3,5 млн. Это на 13% больше по сравнению с аналогичными данными прошлого года (3,1 млн). В ноябре 2021 года зарегистрировано более 303 тыс. ипотек", - цитируется в материалах заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова.

Лидерами по регистрации ипотечных сделок за 11 месяцев стали Московская область (296,1 тыс.), Москва (229,8 тыс.), Краснодарский край (187,5 тыс.), Санкт-Петербург (167,6 тыс.) и Свердловская область (137,6 тыс.).

По словам Мартыновой, Росреестр уделяет большое внимание переводу услуг в цифровой формат, они очень востребованы среди граждан. Так, за данный период доля электронной ипотеки составила около 70%.

Как сообщалось, согласно статистике Банка России, средневзвешенный срок по выданным в ноябре 2021 года ипотечным кредитам вновь обновил максимум и достиг 254,2 месяца - 21 года и двух месяцев.