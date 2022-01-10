ВТБ с 11 января повысит ставки по ипотеке до 10,3%

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Банк ВТБ со вторника, 11 января 2022 года, повышает ставки по ипотечным кредитам как для готового, так и строящегося жилья на 1 процентный пункт (п. п.), до 10,3% годовых. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

"ВТБ с 11 января повышает ставки по ипотеке на 1 п. п., до 10,3% как для готового, так и строящегося жилья. Рефинансирование ипотеки других банков будет доступно под 10,6%. Для заемщиков, получивших одобрение по кредиту до 11 января, условия пересмотрены не будут, утвержденная ставка будет актуальна в течение срока действия решения", - отмечается в сообщении.

При этом ставки в рамках ипотечных госпрограмм повышаться не будут. Так, по семейной ипотеке ставка составляет от 4,7% (от 4,3% в Дальневосточном федеральном округе), по ипотеке с господдержкой - от 5,75%, по дальневосточной ипотеке - 0,1%.

"ВТБ принял решение повысить ставки по жилищным кредитам вслед за резким изменением ключевой ставки ЦБ РФ, которая по итогам 2021 года удвоилась и достигла 8,5% в конце декабря. При этом Банк России не исключил дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, что вынуждает российские банки снова менять условия по кредитным продуктам", - уточнили в пресс-службе.

В банке также подчеркнули, что считают важным "еще раз обратить внимание на необходимость заранее принять решение о модернизации льготной ипотеки в этом году для поддержки социально значимых категорий населения (в том числе врачей и учителей), а также жителей моногородов". "На наш взгляд, решение этого вопроса будет во многом определять развитие рынка ипотечного кредитования в первой половине 2022 года", - уверены в ВТБ.

В декабре 2021 года Банк России седьмой раз подряд повысил ключевую ставку - в этот раз на 1 п. п., до 8,5% годовых. Таким образом, ключевая ставка достигла максимума с осени 2017 года.