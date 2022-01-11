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Сбер запустил первый онлайн-сервис внесения задатка за квартиру

Услуга распространяется только на сделки со вторичным жильем, подобранным через сервис "Домклик"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Сбер запустил сервис внесения задатка за квартиру через приложение "Сбербанк Онлайн", сообщила пресс-служба организации во вторник.

В пресс-службе пояснили, что это первый подобный сервис на российском рынке. Услуга распространяется только на сделки со вторичным жильем, подобранным через сервис "Домклик". Участники сделки могут заполнить онлайн типовой договор о задатке, подписать его электронными подписями, после чего покупатель может перевести аванс продавцу.

"Весь процесс, включая заполнение и подписание договора, происходит онлайн, используются типовые формы договоров. Также это избавляет от необходимости хранить бумажные документы - договор всегда будет доступен в мобильном приложении, и его можно скачать в любой момент", - говорится в релизе.

Уточняется, что, поскольку договор подписывается электронной подписью, он имеет полную юридическую силу.

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