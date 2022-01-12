Объем проектного финансирования на 1 декабря 2021 года превысил 6,2 трлн рублей

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Объем действующих кредитных договоров с застройщиками жилья, которые используют механизм счетов эскроу, на 1 декабря 2021 года превысил 6,2 трлн рублей. Всего в России заключено почти 4,8 тыс. договоров на проектное финансирование, следует из материалов Банка России.

Согласно данным ЦБ, с начала 2021 года объем проектного финансирования вырос более чем в два раза - с 2,7 трлн рублей, по данным на 1 января 2021 года, до более 6,2 трлн рублей к концу ноября.

Всего к 1 декабря 2021 года открыто 645,9 тыс. счетов эскроу, на которых сегодня находится более 3 трлн рублей. В то же время уже раскрыто почти 238,8 тыс. таких счетов, сумма перечисленных с них средств застройщикам достигает 794,9 млрд рублей.

Наибольший объем проектного финансирования зафиксирован в Москве (почти 2,7 трлн рублей), Московской области (806 млрд рублей) и Санкт-Петербурге (482 млрд рублей).

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию.