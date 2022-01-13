В Приангарье планируют сдать еще 320 квартир для пострадавших в 2019 году от грунтовых вод

ТАСС, 13 января. Власти Иркутской области планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году четыре дома, в которых получат жилье 320 семей, пострадавших от грунтовых вод во время паводка в 2019 году. Об этом в четверг сообщил ТАСС губернатор региона Игорь Кобзев в кулуарах Гайдаровского форума.

"1 400 заявлений было подано [от пострадавших] по грунтовым водам. Конечно, те 556 квартир, которые мы уже предоставили, это мало. Около 800 жителей ждут жилье. В этом году мы должны четыре дома сдать, 320 квартир", - сказал глава региона, уточнив, что программа по обеспечению жильем пострадавших от грунтовых вод продолжится в 2023 и 2024 годах.

Семьи, жилье которых во время наводнения в 2019 году пострадало от высокого уровня грунтовых вод, не вошли в зону чрезвычайной ситуации. Поэтому изначально им не было положено новое жилье. Сертификаты на приобретение жилплощади выдавали только тем, чьи дома затопили вышедшие из берегов реки. В 2020 году эта проблема обсуждалась президентом РФ и губернатором Иркутской области. Глава региона направил обращение в правительство РФ, и из федерального бюджета было выделено 1,3 млрд рублей на строительство жилья. В 2021 году квартиры получили 556 семей.

В 2019 году в Иркутской области прошли разрушительные летние паводки. Погибли 26 человек, четверо пропали без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. были смыты потоком воды. Непригодными для жилья признали 7,8 тыс. помещений, еще 2,6 тыс. - подлежащими капитальному ремонту.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.