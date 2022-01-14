В Сочи намерены полностью решить проблему обманутых дольщиков в 2023 году

СОЧИ, 14 января. /ТАСС/. Власти Сочи намерены полностью решить проблему с обманутыми дольщиками в 2023 году, по каждому существующему объекту составлена дорожная карта, сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Копайгородский.

"Задача - в 2023 году полностью справиться с проблемой обманутых дольщиков на курорте. По каждому из оставшихся тринадцати объектов составлена дорожная карта, есть понимание, как и когда их вопрос решится", - написал он.

В 2021 году количество проблемных долевых объектов сократилось практически вдвое, удовлетворены права более 1 850 дольщиков 11 жилых комплексов. Часть объектов, по словам мэра, достроили инвесторы, другим участникам выплатили компенсации.

"Формируем систему, чтобы новых проблемных долевых объектов в городе не возникало", - добавил он.

Кубань - один из регионов РФ с самым большим количеством самостроев и долгостроев. По данным властей, около 30% жителей региона, приобретавших квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях. Больше всего таких объектов в Сочи. Проблема дольщиков - одна из наиболее острых в городе, на курорте насчитывается более 5,5 тыс. человек, чьи права при строительстве не удовлетворены.