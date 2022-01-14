Порядка 100 многоквартирных домов отремонтируют в Екатеринбурге в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Капитальный ремонт 99 многоквартирных домов проведут в текущем году в Екатеринбурге по региональной программе Свердловской области, сообщили в пятницу в пресс-службе мэрии города. Количество объектов по сравнению с прошлым годом сократится более чем в три раза.

"В общий перечень, утвержденный главой Екатеринбурга, вошло 99 многоквартирных домов, в которых собственники помещений в установленные законодательством сроки на общем собрании не приняли решение о проведении капитального ремонта", - говорится в сообщении. В аналогичный перечень 2021 года входило 314 домов.

В пресс-службе отметили, что работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области. Всего на территории Екатеринбурга благодаря различным источникам финансирования планируется обновить 179 многоквартирных домов.

"В рамках региональной программы будут выполнены работы по ремонту фасадов, подвальных помещений, внутридомовых инженерных сетей, крыш, замене и ремонту лифтового оборудования", - отметил начальник управления жилищного и коммунального хозяйства администрации Александр Брагин.

Согласно предварительным итогам Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, в 2021 году капитальный ремонт проводился в 1 055 многоквартирных домах, расположенных на территории 69 муниципальных образований региона. В предстоящем году в Свердловской области капитальный ремонт запланирован более чем в 1300 домах, из которых в 73 домах будет заменено 150 лифтов с превышенным сроком эксплуатации.