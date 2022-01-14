Россияне в 2021 году взяли рекордные 640 тыс. льготных ипотек на 1,6 трлн рублей

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Почти 640 тыс. кредитов на 1,6 трлн рублей было выдано в России по льготным ипотечным программам в 2021 году, это рекордный показатель, сообщили в пятницу в ДОМ.РФ.

"В 2021 году произошел существенный рост ипотечного кредитования в России. Это связано с беспрецедентно благоприятными условиями для ипотеки. В частности, Банк России первую половину года проводил мягкую денежно-кредитную политику, и ставки по ипотеке в рыночном сегменте находились на историческом минимуме. Кроме того, рекордный объем кредитов - почти 640 тыс. кредитов на 1,6 трлн рублей - был выдан в рамках льготных ипотечных программ", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Юрия Ачкасова.

В целом, по предварительной оценке ДОМ.РФ и Frank RG, объем выданных ипотечных кредитов по итогам 2021 года в России достиг максимума за всю историю наблюдений - было выдано 1,9 млн кредитов на 5,7 трлн рублей. По сравнению с показателями 2020 года это на 7% больше в количественном выражении и на 28% - в денежном.

В России действуют программы льготной ипотеки на новостройки, семейной, дальневосточной и сельской ипотеки.