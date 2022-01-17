Кабмин упростил правила подключения домов к электросетям

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Правительство России упростило правила подключения домов к электросетям, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами в режиме видеоконференции.

"Правительство утвердило изменения в правила технологического присоединения к электрическим сетям, - сказал Мишустин. - Теперь подключение домов и других объектов к электроэнергии можно будет вести параллельно со стройкой".

Кроме того, по его словам, появилась особая процедура при реализации проектов комплексного развития территорий. "Жилые дома, детские сады, школы и поликлиники, деловые помещения, жилищно-коммунальные хозяйства будут подключаться на основании единой заявки, передаваемой в территориальную сетевую компанию", - пояснил глава кабмина.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее поставил цель, чтобы ежегодно 5 млн семей могли улучшать свои жилищные условия, и для решения этой задачи необходимо, в том числе, совершенствовать инженерные процедуры. Кроме того, продолжил Мишустин, в прошлом году удалось выйти на рекордный показатель по объему ввода нового жилья: порядка 90 млн кв. м.

Премьер также обратил внимание на то, что важно повысить надежность работы электрооборудования и убрать проблему возникновения так называемых бесхозных сетей. "Для этого начиная с 2024 года снимем с застройщиков обязанность прокладывать провода, организовывать их эксплуатацию и обслуживание. Передадим эту функцию исключительно профильным сетевым компаниям, у которых есть соответствующее оборудование и специалисты", - заключил Мишустин.

По его словам, все эти изменения должны позитивно повлиять не только на саму стройку, но и на производителей арматуры, цемента, на транспортные компании. "Люди смогут быстрее въехать в новые квартиры, получить в шаговой доступности важную для нормальной жизни социальную, деловую и инженерную инфраструктуру, - резюмировал председатель правительства. - Сократится в целом период строительной кампании и соответствующих неудобств в микрорайоне, в котором они собираются жить".