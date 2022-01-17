Эксперты: новостройки в Москве могут подорожать на 10%

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Средневзвешенная стоимость квадратного метра массовых новостроек Москвы может вырасти к концу 2022 года на 8-10%, говорится в распространенном в понедельник сообщении риелторской и консалтинговой компании "Метриум".

"Инфляция и рост себестоимости будут вынуждать застройщиков идти на повышение цен, которое может быть даже не подкреплено активностью покупателей на рынке. Риски дальнейшего усиления инфляции и удорожания строительства сохраняются из-за разрыва производственных и логистических цепочек, обусловленного глобальными коронавирусными ограничениями. Мы прогнозируем, что, несмотря на отсутствие драйверов роста, дальнейшая индексация цен на рынке продолжится, а ее динамика будет обуславливаться ростом себестоимости, к концу 2022 года средневзвешенная стоимость квадратного метра может увеличиться на 8-10%", - полагает управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка.

В сообщении также отмечается, что поддержать спрос в условиях роста цен в ближайшие полтора года может государственное субсидирование ипотечных кредитов. "Удержание ставки на уровне 8-8,5% годовых способно нивелировать фактор "дорогой" ипотеки в моменте. В противном случае попытки застройщиков покрыть затраты на частное субсидирование ипотеки за счет прибыли дополнятся еще и компенсацией неучтенной себестоимости. Это может привести многие проекты к обнулению прибыли, а в некоторых случаях и к убыткам в 2023 году", - считает Коркка.

В то же время, отмечается в релизе, даже при условии стимулирования спроса на новостройки он снизится на 10-15% в столичном регионе.

По данным "Метриум", в 2021 году средневзвешенная цена квадратного метра в московских новостройках выросла на 26,8%, до 263,2 тыс. рублей. Средний бюджет сделки вырос на 12,8%, до 12,84 млн рублей. Число выставленных на продажу лотов за год выросло на 6,1%, при этом площадь продаваемых квартир уменьшилась на 7,1%.

По оценкам аналитиков "Авито Недвижимость", в целом по России цены на новостройки в 2021 году выросли в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом (до 120 тыс. рублей), а спрос на такие объекты снизился на 13%. Наибольшая динамика роста цен зафиксирована в Сочи (в 1,9 раза), Краснодаре (в 1,8 раза) и Омске (в 1,5 раза).