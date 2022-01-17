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Путин поручил не допускать переселение из аварийных домов в непригодное жилье

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил не допускать переселение граждан из аварийного жилья в дома, которые не соответствуют современным требованиям. Об этом говорится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 15 декабря 2021 года.

"Правительству РФ совместно с Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" принять меры по недопущению переселения граждан из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, не соответствующие современным требованиям, предъявляемым к качеству жилых помещений", - указывается в документе.

Ответственными за исполнение этого поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. Доклад президенту должен быть подготовлен до 1 апреля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Путин поручил завершить строительство капитальных объектов, финансируемых из бюджета
Президент ждет доклад по этому поручению до 15 июля и далее один раз в полгода
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