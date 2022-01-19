По "Дальневосточной ипотеке" в моногородах выдали первый миллиард рублей кредитов

ВЛАДИВОСТОК, 19 января. /ТАСС/. Молодые семьи получили более 1 млрд кредитов по льготной программе "Дальневосточная ипотека" для покупки жилья на вторичном рынке в моногородах. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"На сегодняшний день принято порядка 1 тыс. заявлений на получение "дальневосточной ипотеки" в моногородах, выдано 484 кредита на общую сумму 1,35 млрд рублей. Среди регионов ДФО лидерами по реализации программы "Дальневосточная ипотека" в моногородах являются Республика Саха (Якутия), Приморский край и Амурская область", - говорится в сообщении.

В частности, в якутском городе Нерюнгри выдано 132 кредита на сумму 411,7 млн рублей, в приморском Арсеньеве - 104 кредита на 313 млн рублей, в Мирном в Якутии - 66 кредитов на 208,7 млн рублей. Средняя сумма кредита на покупку жилья на вторичном рынке моногородов ДФО составляет 2,8 млн рублей.

"С расширением действия программы льготного жилищного кредитования в центре приморской авиапромышленности городе Арсеньеве, якутском Нерюнгри, алмазной столице Мирный и других моногородах ДФО появилось больше возможностей купить квартиру, улучшить быт, повысить качество жизни людей. На территории Дальнего Востока расположено 34 моногорода с населением более 630 тыс. человек. 26 тыс. - молодые семьи. Многие из них заинтересованы в получении "дальневосточной ипотеки". Это люди, которые хотят строить жизнь в родном городе, работать на своем предприятии, связывают будущее с Дальним Востоком", - процитировала пресс-служба первого заместителя генерального директора по социальному развитию Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Эльвиру Нургалиеву.

По данным КРДВ, на сегодняшний день количество поданных заявок на получение "дальневосточной ипотеки" превысило 125 тыс., выдано порядка 33 тыс. кредитов на общую сумму свыше 128 млрд рублей. Тройку лидеров по количеству выданных кредитов в ДФО составляют Приморский край (9 500 кредитов на сумму около 40 млрд рублей), Якутия (более 6 500 кредитов на сумму порядка 27,5 млрд рублей) и Хабаровский край (более 4 600 кредитов на сумму 18,5 млрд рублей).

В октябре 2021 года льготную программу кредитования дальневосточных молодых семей распространили на вторичное жилье в монопрофильных муниципальных образованиях Дальневосточного федерального округа (ДФО), постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Предложение по расширению программы подготовили Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Минвостокразвития России по поручению заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.