Алтайский губернатор поручил увеличить стоимость жилищных сертификатов для сирот

БАРНАУЛ, 20 января. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил пересчитать стоимость жилищных сертификатов, выданных сиротам в 2021 году, сообщила пресс-служба правительства региона в четверг. В регионе потребуется дополнительно выделить более 80 млн рублей в связи с увеличением стоимости квадратного метра Минстроем РФ.

Проблема обеспечения сирот жильем на Алтае стоит достаточно остро: своей очереди на получение жилья ждут 6 200 человек в возрасте старше 18 лет, еще 1 700 человек в течение трех лет попадут в эту очередь. Ежегодно край может приобретать не более 400 квартир для них. В прошлом году в регионе для решения проблемы запустили механизм выдачи жилищных сертификатов за счет средств краевого бюджета. В крае выдали уже 125 сертификатов по 1,408 млн рублей, исходя из площади квартиры 33 кв. м и стоимости в 42 666 рублей, определяемой Минстроем РФ за каждый квадратный метр.

"Реализовывать полученные сертификаты детям-сиротам придется в 2022 году. Однако на первый квартал 2022 года Минстрой увеличил стоимость квадратного метра до 62 834 рублей. То есть сейчас дети-сироты, подавшие заявки, будут получать сертификаты уже на сумму более 2 млн рублей. Это действительно несправедливо. Эту ситуацию нужно исправить и пересчитать стоимость сертификатов, выданных в 2021 году не только в Барнауле, но и во всем крае, в соответствии с новой ценой квадратного метра", - цитирует пресс-служба губернатора региона.

Томенко дал поручения министерству строительства и ЖКХ, министерству финансов края принять необходимые меры. В свою очередь в Минстрое региона ТАСС уточнили, что для увеличения стоимости уже выданных сертификатов потребуется дополнительное финансирование в объеме не менее 83 млн рублей. На эти цели изначально было выделено 176 млн рублей, теперь эта сумма вырастет до 259 млн рублей - на 47%.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае складывается сложная ситуация с обеспечением жильем детей-сирот. В 2020 году краю на приобретение жилья для детей-сирот было выделено 1,211 млрд рублей, однако в регионе были приобретены только 222 квартиры вместо 757. Власти региона объяснили ситуацию тем, что дополнительно выделенные из федерального бюджета 700 млн рублей регион получил к концу года и не смог их освоить из-за возросшего спроса на жилье. Следственный комитет РФ включил Алтайский край в числе регионов с худшими показателями освоения бюджетных средств и обеспечения сирот жильем в 2020 году.