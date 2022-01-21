Число заключенных в сфере ЖКХ концессий выросло на 35% с 2018 года

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Число концессионных соглашений, заключенных в сфере ЖКХ, увеличилось на 35% с 2018 года. Об этом на V форуме Центрального федерального округа по ГЧП рассказала заместитель директора департамента развития жилищно-коммунального хозяйства Минстроя РФ Ирина Арефьева.

"На текущий год у нас заключено 2,5 тыс. концессий, что на 35% больше, чем в 2018 году, то есть все-таки рост идет. На начало 2022 года общий объем инвестиций у нас, привлеченных в рамках концессионных соглашений, составил 621 млрд рублей, из них средства частных концессионеров - 557 млрд рублей", - сказала Арефьева.

В то же время, отметила замдиректора департамента, интерес частных инвесторов к концессиям в ЖКХ невелик из-за того, что не обеспечивается доходность возврата вложений, которая формируется исключительно за счет тарифов и предельных индексов. "Несмотря на то, что сегодня Федеральная антимонопольная служба предусмотрела механизм превышения предельных индексов, все мы понимаем, что не каждый губернатор готов пойти на превышение", - сказала Арефьева.

Она добавила, что Минстрой в настоящее время рассматривает "все возможные меры поддержки инвесторов, это будут, скорее всего, вопросы, не связанные с тарифным регулированием". Она отметила, что у министерства есть ряд решений, которые находятся в работе.

Арефьева добавила, что в сфере концессий также необходимы прозрачные инструменты регулирования. "Понятные, прозрачные инструменты регулирования мы предлагаем реализовывать через цифровизацию отрасли [ЖКХ], которая позволит нам оптимизировать операционные расходы, издержки, все, что связано с потерями. Например, "Цифровой водоканал", который мы пытаемся реализовать в Крыму. Решения есть, в том числе технологические", - сказала Арефьева.

При этом она отметила, что для повышения эффективности механизма концессий требуется совершенствование законодательства в этой сфере. В частности, сказала Арефьева, в Госдуме создана рабочая группа, которая займется этими вопросами.