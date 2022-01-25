Банк ДОМ.РФ: спрос на ипотечные госпрограммы среди семей с детьми за год вырос на 15%

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ в 2021 году увеличил выдачу ипотеки семьям с детьми в рамках государственных программ на 15%, сообщили во вторник в кредитной организации.

"Спрос на ипотеку в рамках госпрограмм со стороны семей с детьми вырос в Банке ДОМ.РФ за год на 15%. Этому способствовали низкие ставки по кредитам с госсубсидированием, возможности использования материнского капитала и другие меры господдержки", - приводятся в сообщении слова директора розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Евгения Шитикова.

Так, в 2021 году на семьи с детьми пришлось 56,5% выданных Банком ДОМ.РФ ипотечных кредитов, причем спрос заемщиков ежемесячно увеличивался в среднем на 10%. В половине случаев ипотеку оформляли родители с одним ребенком, 40% выданных кредитов пришлось на семьи с двумя детьми, а 10% - с тремя и более детьми. В целом в прошлом году банк выдал ипотеку 24 тыс. семей с детьми, объем кредитования составил 79 млрд рублей.

Наибольшее количество ипотек было оформлено семьям с детьми в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Свердловской, Самарской, Новосибирской, Воронежской, Нижегородской областях, Краснодарском крае и Татарстане. При этом наибольший рост продемонстрировали Брянская и Смоленская области (в 6,5 раза), Томская область и Ямало-Ненецкий автономный округ (в 4 раза), Мордовия и Белгородская область (в 3 раза).

На рефинансирование ипотеки среди клиентов с детьми в 2021 году в Банке ДОМ.РФ пришлось 30% жилищных кредитов, по 20% - на семейную и льготную ипотеку. Еще 10% заемщиков с детьми взяли ипотеку для покупки квартиры на вторичном рынке.

Льготная ипотека на новостройки доступна в Банке ДОМ.РФ по ставке от 5,7%, ипотека для семей с детьми - от 4,4%. В 2021 году банк один из первых расширил условия семейной ипотеки на семьи с первенцем и распространил ее действие на индивидуальное жилищное строительство. Льготную ипотеку на новостройки также можно направить на строительство или покупку индивидуального жилого дома.