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Мишустин призвал упростить для россиян строительство частных домов

Премьер-министр также отметил, что нужно помочь бизнесу снизить временные и финансовые затраты на возведение новых объектов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российские власти должны работать над тем, чтобы максимально упростить гражданам постройку частных домов, в том числе получение участков и подключение к коммунальным сетям. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании о реализации и результатах инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года.

Он предложил начать обсуждение с темы строительства. "В этой сфере нужно максимально упростить гражданам постройку своего личного дома. Не должно быть сложностей с получением земельного участка, с подключением к коммунальным сетям. А ипотечные продукты должны стать более доступными", - подчеркнул глава кабмина.

Помимо этого, продолжил премьер, нужно помочь бизнесу снизить временные и финансовые затраты на возведение новых объектов. В целом же, отметил Мишустин, развитие строительства - важнейшее направление. "Здесь скорость и качество работ оказывают непосредственное влияние на состояние инфраструктуры и уровень жизни людей", - указал он.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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