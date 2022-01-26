Во Владикавказе детям-сиротам вручили ключи от 18 новых квартир

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 января. /ТАСС/. Власти Северной Осетии вручили ключи от новых квартир 18 детям-сиротам, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики в среду.

"Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - это государственная задача. От имени главы Северной Осетии Сергея Меняйло и правительства республики поздравляю вас с получением собственного жилья. Спасибо министерству труда и социального развития, районным отделениям, строителям, благодаря которым состоялось сегодняшнее мероприятие. Уверен, каждый из вас создаст в этих квартирах уют, комфорт и в них всегда будет звучать детский смех", - сказал на церемонии вручения ключей заместитель председателя правительства республики Эльбрус Бокоев.

Министерством труда и социального развития Северной Осетии в 2021 году было приобретено 75 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе в районах республики. В 2022 году в планах профильного министерства приобрести больше жилых помещений.