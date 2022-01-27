В Москве реорганизуют территорию бывшей промзоны Калошино

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Территорию бывшей промзоны Калошино в Москве реорганизуют по программе "Индустриальные кварталы". Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"Бывшая промзона Калошино будет преобразована в современный промышленный квартал с высокотехнологичными видами производства. Проект решения о комплексном развитии участка уже опубликован, работы будут проведены по программе "Индустриальные кварталы". Инвестиции в редевелопмент территории площадью 16,6 га составят почти 22 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Ранее проект был одобрен на заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы.

"На востоке Москвы появится еще один индустриальный квартал. Ежегодно он будет приносить в городской бюджет 1,5 млрд рублей. Здесь построят предприятия и общественно-деловые объекты, на которых создадут 4,2 тыс. новых рабочих мест", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Территория бывшей промзоны расположена в Гольянове между улицей Бирюсинкой и 2-м Иртышским проездом, сейчас там находятся магазины запчастей, автосервисы, мусороперегрузочная станция и склады. На территории планируется возвести более 286 тыс. кв. м недвижимости.

"В бывшую промзону вернется производство - по проекту решения в Калошино разместятся высокотехнологичные предприятия. Также там могут появиться технопарк, бизнес-инкубатор и объект пожарной охраны. Около 120 тыс. кв. м выделено под общественно-деловую застройку: спортивные объекты, магазины, банки и кафе", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова.

Благодаря комплексному развитию территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" город получит около 500 тыс. рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций составит более семи трлн рублей.