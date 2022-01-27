Средний размер ипотеки в декабре снизился на 13,5%

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Средний размер выданного российскими банками ипотечного кредита в декабре 2021 года снизился на 13,5% к ноябрю и составил 3,2 млн рублей, следует из данных "Национального бюро кредитных историй" (НБКИ).

"В декабре 2021 года средний размер выданных ипотечных кредитов составил 3,2 млн рублей. По сравнению с предыдущим месяцем средний чек ипотечного кредита снизился на 13,5% (в ноябре 2021 года - 3,7 млн рублей). До этого средний ипотечный чек рос четыре месяца подряд", - отмечает НБКИ.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер выданных ипотечных кредитов, напротив, вырос на 15,2% (в декабре 2020 года он составлял 2,78 млн рублей).

При этом в декабре 2021 года самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ - лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в Москве (7,75 млн рублей), Московской области (5,16 млн рублей), Санкт-Петербурге (4,34 млн рублей), а также в Тульской (3,57 млн рублей) и Ленинградской (3,41 млн рублей) областях.

По данным НБКИ, в декабре по сравнению с предыдущим месяцем средний чек выданных ипотечных кредитов (среди 30 регионов РФ - лидеров ипотечного кредитования) сильнее всего уменьшился в Хабаровском крае (-42,5%), Иркутской области (-41,4%), а также Красноярском (-28,8%) и Приморском (-27,0%) краях. В то же время, в ряде регионов средний чек по ипотеке, напротив, снизился, в том числе, в Самарской (+5,3%) и Тюменской (+3,4%) и Оренбургской (+2,4%) областях, а также в Москве (+2,1%).

"Полтора года средний чек ипотечного кредита рос почти непрерывно. Даже после некоторого снижения в декабре 2021 года, он все равно остается значительно выше "допандемийного" уровня. Что же касается снижения среднего размера ипотеки в последний месяц прошлого года, то наиболее существенное сокращение среднего чека ипотеки пришлось на регионы Сибири и Дальнего Востока. В целом это объясняется повышением ключевой ставки Банка России и последовавшим за этим ростом рыночных ставок, увеличивающих стоимость кредитов. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и предновогодние акции застройщиков, снижающих стоимость жилья на многих объектах строительства", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.