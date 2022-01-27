Эксперты призвали повысить спрос на специальности в сфере ЖКХ и престиж отрасли

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Специальности в сфере ЖКХ пока еще мало востребованы среди российских абитуриентов, при этом уровень зарплат в отрасли составляет 40-60% от средней по региону. Такое мнение высказали в четверг эксперты в ходе круглого стола "Вопросы кадрового обеспечения отрасли жилищно-коммунального хозяйства", прошедшем в удаленном режиме в Общественной палате РФ.

"Сегодня средняя заработная плата в отрасли составляет от 40% до 60% от средней по региону. Текучесть кадров - более 50%. Молодежи - не более 20%", - сказал председатель Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Александр Василевский. По его словам, необходимо повышать престиж отрасли.

В России пока нет устойчивого спроса абитуриентов на специальности в сфере ЖКХ, высказала мнение заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Ольга Сердюк. "Хотя, казалось бы, специальность нужна каждому, но почему-то пока является она менее популярной, чем, скажем, профессия юриста", - сказала она.

Не более 5-6% работников в сфере имеют высшее образование по специальностям, близким к ЖКХ, при этом ежегодно профессиональную переподготовку и повышение квалификации проходят менее 2% работников, сообщил в свою очередь профессор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования РАНХиГС при президенте РФ Евгений Блех. "А между тем у нас, по экспертным оценкам, причиной аварий является не столько техника, сколько человеческий фактор", - добавил он. Эксперт также отметил, что необходимо разработать квалификационные требования к претендентам на замещение должностей государственных и муниципальных служащих в сфере ЖКХ, а также провести мониторинг по целевым группам для определения потребностей по повышению квалификации.