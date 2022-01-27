Хуснуллин: показатели по переселению из "аварийки" выполнили и перевыполнили 68 регионов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Показатели программы по переселению граждан из аварийного жилья выполнили 20 регионов РФ, а перевыполнили - 48, по данным на 1 декабря 2021 года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.

"На 1 декабря 2021 года показатели программы расселения аварийного жилья 48 регионов перевыполнили и 20 регионов выполнили в полном объеме. Выполнение программы нарастающим итогом за 2019-2021 годы составило 124% по расселяемой площади и 130% по переселяемым людям: первоначальный план расселения по площади превышен на 140%, по людям - на 146%", - передает пресс-служба его слова.

Ранее в Фонде ЖКХ сообщали, что за 2019-2021 годы из 4,64 млн кв. м аварийного фонда переселено 268,96 тыс. россиян.

Сегодня в России по национальному проекту "Жилье и городская среда" действует программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Она рассчитана до конца 2024 года. К этому сроку 530,9 тыс. человек должны быть переселены из 9,54 млн кв. м непригодного для проживания жилого фонда.

Как отмечали в Фонде ЖКХ, те регионы, которые досрочно завершат программу расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, смогут приступить к выполнению новой программы, в которую включат жилой фонд, признанный аварийным после 1 января 2017 года. О запуске этой программы ранее объявил президент России Владимир Путин. Глава государства уточнил, что по всей стране в нее войдет более 11 млн кв. метров аварийного жилья.