В Москве объем продаж нежилой недвижимости превысил показатели трех предыдущих лет

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Объем продаж нежилой недвижимости в Москве в 2021 году превысил показатели предыдущих трех лет. Всего было заключено 1 755 договоров купли-продажи, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В 2021 году с победителями городских торгов было заключено 1 755 договоров купли-продажи нежилой недвижимости общей площадью 116 тысяч квадратных метров. Этот показатель превысил общее количество сделок за три предыдущих года. Из года в год количество заключенных сделок увеличивается, в 2018-м было заключено 294 сделки, в 2019-м - 522, а в 2020-м - 898 договоров. В прошлом году больше всего городской недвижимости - 807 сделок - купили физические лица, с индивидуальными предпринимателями заключено 669 договоров, а с юридическими лицами - 279", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Объемы продаж столичной недвижимости растут благодаря нескольким факторам: город скорректировал процесс подготовки лотовой документации, перевел процедуры торгов в цифровое пространство, изменил правила заключения договоров по некоторым видам аукционов.

"В 2021 году наибольшим спросом у покупателей городской недвижимости пользовались машино-места - по ним заключили 1 125 договоров купли-продажи более чем на 500 млн рублей, по нежилым помещениям - 622 договора на 7,7 млрд рублей, а по зданиям и земельным участкам под ними - восемь договоров на 350 млн рублей. Наибольшее количество объектов недвижимости выкуплено на юго-западе, востоке и юге города - 775, 229 и 138 единиц соответственно", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.