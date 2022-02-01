Число ипотечных сделок на рынке новостроек Москвы в 2021 году выросло на треть

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Почти 69 тыс. сделок на первичном рынке недвижимости Москвы с привлечением ипотечных кредитов зарегистрировано в 2021 году. Это на 29% больше, чем годом ранее, сообщила во вторник пресс-служба столичного управления Росреестра.

"В январе - декабре 2021 года зарегистрированы 68 791 договор участия в долевом строительстве (ДДУ) в отношении жилых и нежилых помещений с привлечением кредитных средств, что в 1,3 раза (+28,8%) превышает показатель за аналогичный период 2020 года (53 416)", - говорится в сообщении.

При этом, по данным ведомства, доля кредитов при покупке в новостройках квартир и нежилых помещений от общего числа зарегистрированных ДДУ, как и в 2020 году, составила порядка 48%.

В декабре 2021 года было оформлено 7,2 тыс. договоров долевого участия с использованием ипотеки - это на 28% больше, чем месяцем ранее, и на 2% выше показателя декабря 2020 года.