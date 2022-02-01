Минстрой планирует к 2030 году закрыть потребность в квалицированных кадрах для отрасли

НОВОСИБИРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Минстрой России планирует к 2030 году за счет мероприятий стратегии развития строительной отрасли полностью закрыть потребность в высококвалифицированных кадрах для строительства. Об этом сообщил во вторник, отвечая на вопрос ТАСС, замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

"Задача к 2030 году - полностью потребность строительной отрасли в кадрах покрыть", - сказал Музыченко, не уточнив объем дефицита кадров на рынке.

Он добавил, что сейчас один из рисков при реализации программы развития - кадровый вопрос, в том числе из-за отсутствия трудовых мигрантов. Для его решения принимается целый комплекс мер, в частности, Минстрой совместно с Московским государственным строительным университетом (МГСУ) создал специальный координационный центр, запущены образовательные курсы для всех уровней - для технических специалистов, госзаказчиков, управленцев.

Данный центр будет готовить до 60 тыс. специалистов в год с учетом мощностей консорциума строительных вузов, планируется к 2025 году подготовить около 200 тыс. кадров. Отрасль также поддержат кадрами профильные вузы и программы повышения и квалификации, производительность труда позволят поднять цифровые технологии. "Мы планируем заниматься этой деятельностью системно, вопрос этот комплексный", - отметил Музыченко.

Ранее Минстрой принял решение объединить две разрабатываемые стратегии - по развитию строительной отрасли и по жилищно-коммунальному хозяйству. Стратегия развития стройотрасли до 2030 года, как сообщали ранее в Минстрое, должна была охватить сферы жилищного, инфраструктурного, промышленного строительства, сферы цифровизации, строительных материалов и техники. Также предполагалось, что она затронет сферу нормирования и регулирования, подготовки кадров, в ее основу лягут механизмы, которые будут применяться для достижения целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда". Согласно указу президента РФ о национальных целях развития России, к 2030 году ежегодный ввод жилья должен достичь 120 млн кв. м. К этому году в стране совокупно должно быть построено более 1 млрд кв. м жилья.