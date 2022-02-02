Замглавы Минстроя отметил дефицит площадок под проекты индивидуального строительства

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Развитию индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России будет способствовать увеличение числа готовых площадок с подведенными сетями и дорогами, но сейчас их пока недостаточно. Такое мнение высказал в среду заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на конференции "Девелопмент новой волны".

"Мы дали возможность ИЖС строить по принципу эскроу-счетов - проектное финансирование, комплексное освоение. Наша задача вместе с банками сегодня сформировать такой продукт в соответствии с законом. Продукт банки формируют. Проблема в том, что очень мало готовых площадок под такой, по сути, новый вид комплексного девелопмента", - сказал он.

По словам замминистра, речь идет о площадках с сетями - как минимум с электричеством, дорогой, чтобы можно было начинать строить, а также социальной инфраструктуре, необходимой для комфортного проживания.

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин отмечал, что без развития индивидуального жилищного строительства невозможно выполнить национальную задачу по введению 1 млрд кв. м жилья до 2030 года.