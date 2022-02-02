Фонд территорий: не более 8 тыс. новых обманутых дольщиков могут появиться в 2022 году

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. В России в 2022 году не ожидается обострение проблемы обманутых дольщиков, работа властей в этом направлении будет носить текущий характер по решению старых проблем. Об этом сообщил в среду руководитель Фонда развития территорий (ранее - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства) Константин Тимофеев.

"Ожидаем не более 5-8 тыс. новых пострадавших граждан", - сказал он на встрече с журналистами.

Тимофеев отметил, что фонд проводит предбанкротный мониторинг застройщиков, которые возводят жилые дома по так называемой старой схеме строительства - без применения счетов эскроу. "195 из них находятся в высокой зоне риска, вероятность банкротства оценивается примерно в 30%", - сказал он. Глава фонда также добавил, что сейчас без применения проектного финансирования возводится порядка 15% объектов жилищного строительства. Тимофеев напомнил, что всего в России официально признаны пострадавшими дольщиками 129,4 тыс. человек. В отношении 48% из них (62,1 тыс. дольщиков) были приняты решения наблюдательного совета фонда по достройке их домов или о компенсационных выплатах. Над восстановлением прав еще 44% из них (56,8 тыс. человек) работают регионы. И еще порядка 12,3 тыс. человек ожидают решения наблюдательного совета фонда, речь идет о 224 долгостроях, указал он. В совокупности в 2021 году в России были восстановлены права более 42 тыс. участников долевого строительства по ранее принятым решениям федерального фонда и силами регионов, заключил Тимофеев.