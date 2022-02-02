Минстрой не планирует регулировать минимальную площадь квартир в новостройках

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Минстрой не планирует вводить меры по регулированию минимальной площади квартир в российских новостройках. Такое мнение высказал в среду заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на конференции "Девелопмент новой волны".

"Конечно, нет. А зачем? Это ваш бизнес. Мы не вмешиваемся и не регулируем ваш продукт. Просто я призываю вас внимательнее смотреть", - сказал замминистра, отвечая на вопрос девелопера, предполагаются ли со стороны министерства меры по предотвращению ситуации, когда застройщики снижают среднюю площадь жилья, чтобы в условиях роста цен сохранить "чек".

Ранее консалтинговая компания Colliers сообщала, что средняя площадь квартир в московских новостройках в экспозиции снизилась по итогам 2021 года на 15% по сравнению с 2020 годом. При этом, по оценкам аналитиков, за 2021 год средняя цена квадратного метра новостроек в Москве выросла на 21%, что связано с ростом ключевой ставки Банка России, удорожанием строительства и снижением объема предложения.