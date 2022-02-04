В Омской области объемы строительства жилья выросли в 2021 году на 18%

ОМСК, 4 февраля. /ТАСС/. Омские застройщики в 2021 году ввели в эксплуатацию 639,3 тыс. кв. м жилья, что на 18,1% больше показателей 2020 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства экономики Омской области.

Ранее губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что только в Омске должно ежегодно вводиться в эксплуатацию минимум 700 тыс. кв. м жилья. По его словам, в данный момент это показатель составляет 350-400 тыс. кв. м в год. Для решения этой задачи власти привлекают застройщиков из других регионов.

"В 2021 году введено на 18,1 % больше жилья, чем в 2020 году. Объем выполненных работ составил 96,2 млрд рублей", - сообщила пресс-служба, уточнив, что, по данным Омскстата, в 2021 году было введено 639,3 тыс. кв. м жилья.

В министерстве отметили, что два крупных застройщика - компании "Эталон" и "Брусника" - уже планируют построить в Омске около 1,3 млн кв. м жилья. Также возможность реализации своих жилищных проектов рассматривают компании "Стройбетон" и "Догма".

Строительная отрасль Омской области еще несколько лет назад находилась в упадке, застройщики не могли сбыть уже готовые квартиры, которые по несколько лет стояли пустыми. Ситуация изменилась после введения федеральной программы льготной ипотеки и субсидирования регионом с 2020 года дополнительного снижения процентной ставки на 3%. Сейчас жители области могут приобрести жилье по ставке от 2,9% годовых. В результате омские строители не смогли обеспечить выросший спрос на квартиры, это привело к росту цен на жилье в Омске. Так, в 2020 году стоимость квадратного метра в региональном центре выросла почти на 25%.