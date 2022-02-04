В ЦИАН заявили, что россияне стали брать ипотеку чаще в 15 раз за последние 13 лет

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россияне стали брать ипотеку чаще в 15 раз, практически каждая третья российская семья, проживающая в городе, оформила ипотеку за последние 13 лет. Такие данные содержатся в исследовании ЦИАН.

"Ипотеку стали брать чаще в 15 раз: практически каждая третья российская семья, проживающая в городе, оформила ипотеку за последние 13 лет (один кредит на 3,3 семей). Чтобы погасить текущую задолженность, каждое домохозяйство должно выплатить банку по 280 тыс. рублей", - говорится в материалах. Уточняется, что после кризиса 2008 года (с 2009 по 2021 годы. в России выдано 12,6 млн ипотек на общую сумму 26,1 трлн рублей.

По данным аналитиков, наибольшее число кредитов в пересчете на каждое городское домохозяйство с 2009 по 2021 г. банки выдали в Тюменской области (один кредит на 1,7 семей), Чувашии и Калмыкии (на 1,9 семей). В Москве за этот период один кредит приходился на каждые шесть домохозяйств, в Санкт-Петербурге - на 3,5 домохозяйств.

Согласно исследованию минимальная задолженность на каждое домохозяйство в Ингушетии (84 тыс. рублей), Севастополе (99,5 тыс.) и Крыму (102,6 тыс.), что объясняется высокой долей индивидуального жилищного строительства в общем объеме ввода жилья, а также низким проникновением ипотечного кредитования. Максимальная задолженность на каждое городское домохозяйство в среднем наблюдается в Якутии (637 тыс. на семью), Тюменской области (568 тыс.) и Калмыкии (520 тыс.). В Москве средняя задолженность по ипотеке на одно домохозяйство составляет порядка 373 тыс., в Санкт-Петербурге - 394,5 тыс.