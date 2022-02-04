Объем построенного в Кировской области индивидуального жилья вырос за 2021 год на 22%

КИРОВ, 4 февраля. /ТАСС/. Объем введенного в Кировской области в 2021 году жилья достиг 508 тыс. кв метров, что выше показателя уровня 2020 года на 10%. При этом индивидуального жилья в регионе построили на 22% больше, сообщатся на сайте правительства области.

"Несмотря на сложившуюся в начале 2021 года ситуацию роста цен на строительные материалы и ограничения, связанные с противоэпидемиологической ситуацией, показатели ввода жилья в регионе в 2021 году оказались выше, чем в 2020 году. За 2021 год в регионе введено 508,9 тыс. кв. м жилья, что на 10% выше показателей 2020 года. Ввод жилья в многоквартирных жилых домах составил 255,9 тыс. кв. метров (рост на 1,7%), ввод индивидуальных жилых домов - 253,1 тыс. кв. метров (рост 22%)", - говорится в сообщении.

Как отметили в правительстве области, в 2021 году банки выдали 19 337 ипотечных жилищных кредитов на сумму 37 559 млн рублей. Также по проекту "Жилье и городская среда" в регионе создается инфраструктура в микрорайонах перспективной застройки. В 2021 году завершено строительство двух улиц в жилом районе "Урванцево": улицы Капитана Дорофеева и улицы Анжелия Михеева. Кроме того, в рамках нацпроекта средства направлены на подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения четырех многоквартирных домов в жилом районе "Знак". А в микрорайоне "Урванцево" по нацпроекту велось строительство ливневой канализации.