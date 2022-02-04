Правительство уточнило порядок расчета оплаты за услуги ЖКХ на общедомовые нужды

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое уточняет порядок расчета оплаты за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании общего имущества в многоквартирном доме, сообщила в пятницу пресс-служба Минстроя.

"Установлен подробный порядок расчета размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества для домов: с коллективными приборами учета, с автоматизированными информационно-измерительными системами учета", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Минстрое, постановление в том числе устанавливает детальный порядок перерасчета размера платы для разных случаев, например по истечении календарного года, при смене управляющей организации, а также если общее собрание собственников приняло решение определять размер платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании общего имущества, в порядке, отличном от действующего на тот момент.

Кроме того, уточняется порядок расчета объемов и платы между управляющими и ресурсоснабжающими организациями.